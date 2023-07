Mbappé : Le PSG va accepter une offre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG avait accepté une offre de 300M€ d'Al-Hilal, Kylian Mbappé a refusé toute discussion avec le club saoudien, faisant donc capoter ce transfert. Seul le Real Madrid intéresse l'international français, ce qui pourrait pousser le PSG à accepter une offre du club merengue.

Le feuilleton Mbappé a pris encore une nouvelle tournure ces dernières heures. Et pour cause, le PSG avait accepté une offre de 300M€ d'Al-Hilal pour le transfert de son attaquant qui a toutefois catégoriquement refusé toute discussion avec le club saoudien. Cela aura au moins le mérite de confirmer deux choses à savoir que le PSG est bel et bien vendeur, et que Kylian Mbappé n'entend pas rejoindre un autre club que le Real Madrid. Par conséquent, le club de la capitale semble avoir pris conscience de la situation comme l'explique Andrès Onrubia, correspondant en France pour AS .

«C'est Mbappé qui a le dessus»

« Le PSG aurait été soulagé de recevoir 300M€, mais je pense qu'il était évident qu'il allait rejeter l'offre. Le PSG a désespérément essayé de faire bouger Mbappé, mais Mbappé n'a même pas voulu écouter l'offre. Le PSG a essayé de mettre des mines sur le chemin de Kylian pour qu'il marche sur l'une d'entre elles, mais ''il ne bougera pas''. C'est Mbappé qui a le dessus », assure le journaliste espagnol au micro d' El Larguero .

«Le club laisse filtrer que si une offre du Real Madrid arrivait, il l'accepterait»