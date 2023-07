L’OM met le feu au mercato

Arnaud De Kanel

Après la bombe lâchée par Igor Tudor, l'OM a eu bien du mal à se trouver un nouvel entraineur. Mais depuis que Marcelino est arrivé, le club phocéen a bouclé 4 signatures de choix. Une grande partie des supporters s'accorde à dire que ce mercato est réussi mais il est également loin d'être fini.

Pablo Longoria et Javier Ribalta ne comptent plus leurs heures pour renforcer l'OM. Le duo espagnol se montre très actif sur le marché des transferts et comme à son habitude, il nous réserve des pistes plus qu'alléchantes. Quatre joueurs ont déjà signé alors que plusieurs dossiers chauds sont encore à l'étude.

L'OM enchaine les gros coups

Le club phocéen dépense sans compter. Pour l'instant, seuls Dimitri Payet et Bartug Elmaz sont partis mais ça n'a pas empêché l'OM, qui disposerait pourtant d'une enveloppe limitée, de se positionner sur des pistes très coûteuses. Geoffrey Kondogbia a été le premier à débarquer dans la cité phocéenne avant que son coéquipier Renan Lodi n'emboite le pas quelques jours plus tard. Ensuite, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a été embauché pour résoudre les problèmes offensifs olympiens. Trois recrues de renommée internationale qui vont certainement faire franchir un cap à cet OM. Ismaila Sarr a également débarqué en provenance de Watford et il ne devrait pas être la dernière recrue de ce mercato assez dingue.

Du renfort encore attendu