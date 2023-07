Transferts : Guendouzi reçoit un avertissement à l’OM

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraichement recruté par l’OM qui était en quête de sang neuf pour son recrutement estival, Geoffrey Kondogbia entend bien s’imposer comme un titulaire en puissance dans l’entrejeu du club phocéen cette saison. Et l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid lance un avertissement à ses concurrents directs, comme Mattéo Guendouzi.

L’OM est en feu depuis l’ouverture du mercato estival ! En plus de la nomination de Marcelino au poste d’entraîneur et des signatures de Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, le club phocéen a en plus enregistré le transfert de Geoffrey Kondogbia (30 ans), qui a été la première recrue de l’OM pour 8M€. Et dans un entretien accordé à L’EQUIPE , l’ancien milieu de terrain de l’Atlético de Madrid a fait passer un message fort à ses concurrents, comme Valentin Rongier, Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi.

OM : C'est terminé pour Guendouzi ? https://t.co/TFF4REp18W pic.twitter.com/MAMbZSrv7Y — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

Kondogbia ne craint pas la concurrence

« Si je n'ai pas cette concurrence, je ne me sens pas vivant. C'est ce qui nous permet à tous d'avancer, d'être meilleur chaque jour. C'est aussi pour cela que je suis venu à l'OM, cette passion, cette pression. J'ai toujours été habitué à ça, j'ai besoin de cette dose d'adrénaline. Quand je suis arrivé à Séville, j'ai dû vivre cette concurrence face à (Ivan) Rakitic qui était dans la force de l'âge, (Hedwiges) Maduro qui était international néerlandais, (Gary) Medel qui était international chilien. À 18 ans, j'ai dû m'habituer à ce genre de situation », indique Kondogbia.

Un avenir incertain pour Guendouzi

La nouvelle recrue de l’OM annonce donc la couleur à ses partenaires, mais Mattéo Guendouzi pourrait bientôt ne plus être concerné. En effet, à en croire les dernières tendances dégagées par L’EQUIPE, la direction du club phocéen envisage toujours de vendre l’international français pour récupérer des liquidités en cette période de mercato, d’autant que Guendouzi est annoncé partant depuis plusieurs mois maintenant. Affaire à suivre.