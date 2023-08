Mbappé : Le Real Madrid tient son plan B, le PSG va enrager

Benjamin Labrousse

Ces derniers jours, le PSG semble avoir finalement trouvé sa perle rare concernant le poste d’avant-centre en la personne du Portugais Gonçalo Ramos. L’attaquant de Benfica devrait s’engager dans les prochains jours à Paris alors que le club parisien a longtemps sondé le Serbe Dusan Vlahovic. L’attaquant de la Juventus pourrait par ailleurs rejoindre le Real Madrid en cas d’échec dans le dossier Mbappé.

Cet été, le PSG a connu de nombreux changements, et ne semble pas près de s’arrêter dans cette direction. Tout d’abord, le club parisien a décidé d’entamer un nouveau cycle en ne prolongeant pas les contrats de Lionel Messi et de Sergio Ramos en fin de saison dernière, avant de nommer l’Espagnol Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur. Et si depuis, de nombreuses recrues sont arrivés à Paris, le PSG pourrait connaître un véritable séisme avec la perte de Kylian Mbappé dans les prochaines semaines.

Le PSG va recruter Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos

C’est en effet le gros feuilleton de ce mercato estival. Alors qu’à la fois Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos sont attendus dans les prochains jours comme nouveaux joueurs du PSG, le club parisien pourrait voir son numéro 7 s’envoler pour le Real Madrid. Mais avec le recrutement de l’attaquant portugais de Benfica, Paris met fin à une course effrénée concernant la venue d’un avant-centre de qualité. Car depuis plusieurs mois, le PSG a sondé de nombreux profils à ce sujet (Kane, Osimhen, Vlahovic, Kolo Muani…).

Dusan Vlahovic, plan B du Real en cas d’échec avec Mbappé