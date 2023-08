Mbappé - PSG : Une deadline est annoncée !

Jean de Teyssière

Le torchon continue de brûler entre le PSG et Kylian Mbappé. Le 13 juin dernier, le Bondynois informait de sa volonté de ne pas prolonger son contrat et de partir libre en juin 2024. Une situation inconcevable pour le PSG qui souhaite le vendre. Depuis, la tension monte et a pris un nouveau virage lorsque le PSG a décidé de laisser de côté pour la tournée asiatique. Ce lundi, le groupe parisien sera de retour et l'attitude du PSG envers son numéro 7 sera scrutée de toutes parts.

Le PSG et Kylian Mbappé arriveront-ils à trouver un terrain d'entente ? Le groupe emmené par Luis Enrique devrait revenir en France ce week-end, avant de reprendre l'entraînement lundi en attendant le premier match de la saison face à Lorient le 12 août prochain. Avec ou sans Mbappé ?

« Nous voulons qu’il reste mais il ne peut pas partir gratuitement »

Dans le courant du mois de juillet, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi essayait de parler au bon sens de Kylian Mbappé dans une interview accordée au Parisien : « Nous voulons qu’il reste mais il ne peut pas partir gratuitement. C’était notre accord oral et il l’avait exprimé publiquement dans une interview. Donc ce n’est pas discutable. Et j’ai été vraiment choqué d’apprendre qu’il avait l’intention de partir gratuitement. C’est très décevant parce que Kylian est un garçon fantastique, un vrai gentleman, et partir gratuitement, en affaiblissant le plus gros club français, ce n’est pas lui. Quand j’ai reçu cette information, j’ai été choqué et déçu. »

Réconciliation lundi entre le PSG et Mbappé ?