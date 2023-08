Mercato - PSG : Tout est bouclé pour Mbappé, un club abandonne

Jean de Teyssière

L'aventure entre Kylian Mbappé et le PSG semble se terminer en fiasco. Le numéro 7 parisien ne veut pas prolonger et partir libre l'été prochain tandis que le PSG souhaite le vendre. Une situation qui ne semble ne pas trouver d'issue et qui pourrait bien continuer de s'envenimer. D'autant que Kylian Mbappé aurait déjà signé un contrat avec le Real Madrid pour l'année prochaine...

Le mercato parisien risque encore de s'enflammer, notamment avec le feuilleton Mbappé qui n'en finit plus de faire les gros titres. D'ailleurs, le PSG semble voir la fin du tunnel, et Mbappé aussi.

Chelsea se retire de la course

D'après le média G oal.com , Chelsea, qui était prêt à fournir la somme demandée par le PSG pour s'attacher les services de Mbappé s'est finalement retiré du dossier après avoir appris que le PSG tentait de faire monter les enchères avec les clubs de Premier League pour faire réagir le Real Madrid.

