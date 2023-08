Transferts - PSG : Le clan Mbappé serein, voilà la preuve

Thibault Morlain

Kylian Mbappé laissé de côté pour la tournée en Asie, le PSG a en revanche fait à appel à Ethan Mbappé, le petit frère. Le jeune milieu de terrain a ainsi intégré le groupe de Luis Enrique dans un climat anormal. De quoi le perturber en voyant Kylian Mbappé mis à l'écart ? Pas forcément...

Présent avec le groupe du PSG pour le voyage au Japon et en Corée du Sud, Ethan Mbappé n'était en revanche pas avec son frère, Kylian Mbappé. Ce dernier, ne voulant pas prolonger, a donc été privé de tournée asiatique. Un choix radical du PSG qui impacte Ethan ? « Le petit Ethan est profondément déçu », a pu expliquer un proche du clan Mbappé pour TeamFootball .

Ethan Mbappé loin d'être perturbé

Ethan Mbappé a-t-il réellement été perturbé par tout ce qui se passe avec Kylian Mbappé ? Alors que la situation était loin d'être la meilleure pour évoluer au sein du groupe de Luis Enrique, Le Parisien fait savoir que le milieu de terrain du PSG n'a montré aucun signe de déstabilisation par rapport à son grand frère.

Kylian Mbappé tout sourire