Mbappé : Le boss du PSG reçoit un ultimatum

Amadou Diawara

Le bras de fer entre Kylian Mbappé et la direction du PSG a de mauvaises répercussions sur le projet du club. Conscients de la situation, Luis Campos et Luis Enrique estimeraient qu'il n'y a plus que deux options pour éviter une implosion à Paris : réintégrer le joueur jusqu'à la fin de son contrat ou boucler une vente en fonction des besoins de l'équipe.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a envoyé une lettre à la direction du PSG pour lui faire part de son intention de ne pas prolonger. Désirant partir librement et gratuitement dans un an, le numéro 7 parisien a décidé de ne pas activer l'option pour étendre son bail jusqu'en 2025.

Le PSG dézingue la presse espagnole https://t.co/OVh5XSg4AQ pic.twitter.com/KiTGuB8vo8 — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

Enrique et Campos veulent réintégrer Mbappé ou...

Pour ne pas voir Kylian Mbappé partir pour 0€ à l'été 2024, les hautes sphères du PSG ont décidé de le placer sur le marché dans la perspective de boucler une vente XXL, et de le mettre à l'écart du groupe afin de le pousser à accepter un départ. Et alors que les deux camps sont en guerre, Luis Campos et Luis Enrique en pâtissent.

... une vente en fonction des besoins du mercato