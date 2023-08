Le PSG s’apprête à boucler un nouveau départ !

Baptiste Berkowicz

Arrivé au PSG l'été dernier, Renato Sanches est plus que jamais en instance de départ du club de la capitale. Le milieu de terrain portugais intéresse fortement l'AS Roma. Le club italien discute depuis déjà de nombreux jours avec les dirigeants parisiens. Le joueur de 25 ans veut rejoindre l'équipe de José Mourinho.

Luis Campos est très attendu par le PSG lors de ce mercato estival. La capacité du conseiller sportif à trouver des points de chute pour les joueurs que le club de la capitale ne désire plus est scruté. Recruté l'été dernier, Renato Sanches n'a pas répondu aux attentes à cause de blessures à répétition et a été placé sur la liste des transferts.

Renato Sanches veut rejoindre l'AS Roma

Le milieu de terrain portugais devrait bel et bien faire ses valises du club de la capitale. D'après les informations de La Gazzetta dello Sport, Renato Sanches a pour objectif de rejoindre l'AS Roma d'ici la fin du mercato estival. En échec au PSG, le joueur de 25 ans entend bien se relancer.

Le PSG et l'AS Roma poursuivent les négociations