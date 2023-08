Mercato : Le RC Lens provoque un clash inattendu

Thibault Morlain

Ce jeudi, le RC Lens a fait une grande annonce pour son mercato, officialisant ainsi la prolongation de Kevin Danso. Courtisé par Naples, l'Autrichien va ainsi poursuivre avec les Sang et Or, qui ne se sont pas privés de se moquer du club italien dans la vidéo de prolongation de Danso. De quoi provoquer la colère des fans de Naples, qui attendent désormais leur revanche...

Après Seko Fofana et Loïs Openda, c'est un autre cadre du RC Lens qui animait dernièrement le marché des transferts : Kevin Danso. Pilier de la défense de Franck Haise, il était annoncé dans le viseur de Naples, qui doit remplacer Kim Min-jae. Mais Danso ne partira pas tout de suite. En effet, ce jeudi, le RC Lens a officialisé la prolongation de son joueur de 24 ans, désormais sous contrat jusqu'en 2027 dans le nord de la France.

Le RC Lens a fait une promesse pour son mercato https://t.co/MF02c4aJqw pic.twitter.com/esyAUrQzYp — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

« Danso ne filera pas à l'italienne »

Au RC Lens, on peut donc respirer, Kevin Danso sera encore là pour la saison qui arrive. Et voilà que les Sang et Or n'ont pas manqué de se moquer de Naples au moment d'officialiser la nouvelle. En effet, dans la vidéo de Lens, on peut y voir plusieurs références à l'Italie et à l'intérêt des Napolitains pour Danso. « Kevin Danso ne filera pas à l'italienne », conclut alors le RC Lens.

La colère à Naples

Si le message a de quoi faire rire, ce n'est clairement pas la réaction qui a été provoquée du côté de Naples et chez ses supporters. En effet, de l'autre côté des Alpes, on n'a pas du tout apprécié de se faire chambrer par le RC Lens. Les supporters napolitains n'ont alors pas manqué d'exprimer leur colère sur les réseaux sociaux. Le début d'un clash qui pourrait prochainement se régler sur le terrain. A Naples, on espère ainsi retrouver le RC Lens en Ligue des Champions afin d'avoir une revanche après ce feuilleton Kevin Danso.