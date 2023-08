La star du RC Lens s'en va, la révolution est annoncée

Thibault Morlain

Seko Fofana s'en est donc allé lors de ce marché des transferts. L'Ivoirien a cédé aux sirènes de l'Arabie Saoudite et le RC Lens a alors dû passer à autre chose. C'est tout de même une grosse perte pour les Sang et Or, qui perdent là leur patron au milieu de terrain ainsi que leur capitaine. Franck Haise a alors dû donner le brassard à un nouveau joueur et le choix a été fait.

Au terme d'une saison exceptionnelle, bouclée par une 2ème place en Ligue 1, le RC Lens a perdu deux de ses stars depuis l'ouverture du mercato. Loïs Openda et Seko Fofana ont ainsi fait leurs valises. L'Ivoirien a lui rejoint Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Une grosse perte pour Lens, où tout tournait autour de Fofana ces dernières saisons. Si Andy Diouf est désigné comme le successeur au milieu de terrain, il a également fallu trouver un nouveau capitaine au RC Lens. Et suite au départ de Seko Fofana, c'est Brice Samba, gardien lensois, qui a récupéré le brassard de la part de Franck Haise.

« Je n’ai pas toujours l’habitude de mettre des gardiens »

L'entraîneur du RC Lens s'est d'ailleurs exprimé sur ce choix de faire de Brice Samba son capitaine. Une petite révolution pour Franck Haise qui a alors expliqué, rapporté par Lensois.com : « J’ai des cadres. J’ai l’habitude d’en avoir 4. Seko est parti, donc Kevin Danso sera l’un des 4 cadres. Brice (Samba) sera le capitaine même si je n’ai pas toujours l’habitude de mettre des gardiens ».

« Il mérite d'avoir ce capitanat »