«Le RC Lens m'a forcé» : Révélation sur ce transfert à 6M€

Thibault Morlain

Si Adel Taarabt s'est surtout fait un nom en Angleterre, le Marocain a été formé au RC Lens. Parti en janvier 2007 après seulement quelques minutes en Ligue 1, le milieu offensif n'avait clairement pas prévu de quitter les Sang et Or. En effet, Taarabt a révélé avoir été obligé à partir par Lens, où il voulait pourtant rester.

Raphaël Varane, Serge Aurier, Geoffrey Kondogbia... Le RC Lens en a formé des talents. Une liste à laquelle on peut également ajouter Adel Taarabt. Arrivé très jeune dans le nord de la France, le Marocain s'est développé chez les Sang et Or, jusqu'à y faire quelques apparitions en professionnel. De quoi immédiatement taper dans l'oeil des plus grands clubs européens. C'est ainsi qu'en janvier 2007, Adel Taarabt est transféré à Tottenham.

« Je voulais rester »

Pour Colinterview , Adel Taarabt a dévoilé les coulisses de son transfert du RC Lens. Et le Marocain a notamment assuré qu'il ne voulait pas s'en aller : « Moi j'avais dit, je veux rester à Lens. Mais le président, Gervais Martel, me convoque et me dit : « Adel, je ne vais pas te cacher, on a des offres pour toi, on ne les a pas pour les joueurs de l'équipe première. On va te vendre ». Je lui ai dit que je ne voulais pas partir, je ne voulais pas aller en Angleterre. J'avais envie de faire un ou deux ans à Lens et après partir. En Angleterre, j'allais gagner 10 fois plus, c'était incroyable, mais moi je voulais rester ».

« Ils m'ont fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas refuser ce transfert »