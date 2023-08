Il vend la mèche pour son transfert au RC Lens

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps annoncé sur le départ alors que Naples en a fait sa priorité, Kevin Danso serait désormais proche de prolonger au RC Lens. D'ailleurs, le défenseur central n'a pas manqué d'envoyer un message très fort au peuple lensois. Un indice supplémentaire sur l'avenir de Kevin Danso ?

Priorité de Naples pour remplacer Kim Min Jae, qui a rejoint le Bayern Munich, Kevin Danso pourrait finalement prolonger. Il faut dire que le RC Lens, après avoir vendu Seko Fofana et Loïs Openda, ne veut pas perdre un autre cadre. Et cela tombe bien puisque le défenseur central lensois envoie un message fort.

Danso déclare sa flamme au RC Lens

« C’est vraiment extraordinaire, particulièrement pour moi, c’est aussi grâce au public que j’ai envie de tout donner, tout le temps. Surtout lorsqu’on joue à Bollaert. Je vois la joie sur les visages des supporters quand on gagne, quand on fait quelque chose de bien. Ça me motive encore plus à donner tout ce que j’ai, même quand je me sens vraiment fatigué parce qu’on sent qu’on rend nos supporters heureux. Pour moi, c’est vraiment un super sentiment », assure-t-il dans une interview accordée à 90 Football , avant d'en rajouter une couche.

«C’est vraiment extraordinaire»