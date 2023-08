Il l'annonce, ça va être «dingue» au RC Lens !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'issue d'une magnifique saison, le RC Lens a fini deuxième de Ligue 1. Un classement synonyme de qualification directe pour la phase de groupe de la Ligue des champions. Interrogé sur ses sensations avant de découvrir la plus grande compétition européenne, Jimmy Cabot ne cache pas ses émotions, mais également son excitation.

Après avoir enchaîné deux saisons prometteuses pour son retour en Ligue 1, le RC Lens a impressionné tout le monde lors de la troisième. En effet, les Sang-et-Or ont échoué à un point du PSG et termine donc deuxième. Un place synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions. Et Jimmy Cabot est impatient.

Cabot rêve de la Ligue des champions

« On se prépare à vivre quelque chose de dingue avec la C1. C’est une expérience supplémentaire à emmagasiner mais on ne sera pas là pour faire de la figuration. On va forcément avoir beaucoup de motivation, d’enthousiasme et l’envie de jouer notre carte à fond même si c’est aussi important que le club se pérennise pour rester très compétitif en France », assure-t-il dans une interview accordée au Dauphiné Libéré .

«On se prépare à vivre quelque chose de dingue»