PSG : Kylian Mbappé se fait tacler !

Actuellement en pleine rupture avec la direction du PSG étant donné qu’il refuse de prolonger son contrat jusqu’en 2025, Kylian Mbappé est poussé vers la sortie. En attendant, l’attaquant a été privé de tournée au Japon et a intégré le loft, une situation qui fait sourire Laurent Nicollin qui assure la défense du PSG dans ce dossier.

Le torchon brûle entre Kylian Mbappé et le PSG ! En juin, le capitaine de l’équipe de France a signifié à sa direction qu’il n’activerait pas la clause de prolongation de contrat, et plutôt que de le voir partir libre dans un an, le PSG a donc décidé de s’en débarrasser au plus vite. Mbappé a donc intégré le loft parisien cet été.

Mbappé : Le PSG démasqué, son plan machiavélique est révélé https://t.co/eWATMt27lq pic.twitter.com/ZEEHWanEY0 — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

« Il n’est pas à la cave »

Interrogé sur RMC Sport, le président de Montpellier Laurent Nicollin a tenu à relativiser sur la situation de Mbappé au PSG : « Moi, j’aimerais bien être dans un loft aussi doré (sourire). Il n’est pas à la cave, on ne va pas sortir les mouchoirs et pleurer sur la situation. Je ne suis pas au PSG, je ne sais pas ce qu’il s’y passe ou pas. Je m'en tamponne, ce n’est pas mon problème. C’est bien pour le football français si Mbappé reste en France, après si le PSG se sent floué et qu’ils veulent vendre le joueur, tant mieux pour Paris. Je n’ai pas de jugement sur les attitudes des uns et des autres. On verra fin aout/début septembre quand ce sera terminé », lâche Nicollin.

« Nasser doit se sentir trahi »