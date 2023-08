Transferts : Il annonce encore du lourd pour le PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En plus d’Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos qui s’apprêtent à débarquer au PSG, la direction du club de la capitale envisage par la suite de foncer sur Randal Kolo Muani. Et un journaliste allemand confirme lui aussi le vif intérêt parisien pour le buteur français de l’Eintracht Francfort.

Ça bouge dans le secteur offensif du PSG en cette période de mercato estival ! Lionel Messi est parti et Kylian Mbappé se retrouve lui aussi poussé vers la sortie étant donné qu’il refuse de prolonger son contrat, mais la direction du PSG s’active pour offrir une attaque compétitive à Luis Enrique cette saison.

Une star recale le PSG, elle s'explique https://t.co/JoHRrr7Xz1 pic.twitter.com/Ya8JBTduqL — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

Le PSG fonce sur Kolo Muani

En plus des arrivées imminentes d’Ousmane Dembélé (Barcelone) et Gonçalo Ramos (Benfica) qui sont déjà actées, le PSG a un autre objectif en attaque. L’EQUIPE et RMC Sport ont confirmé vendredi soir que la prochaine cible prioritaire n’était autre que Randal Kolo Muani, et l’international français serait lui aussi très motivé à l’idée de rejoindre le PSG.

« Il y a beaucoup d’intérêt »