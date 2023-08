Le PSG a bien réussi un très joli coup sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG a décidé de passer aux choses sérieuses sur le mercato. Et pour cause, le recrutement dans le secteur offensif devient très urgent. Dans cette optique, après Ousmane Dembélé, le club de la capitale devrait rapidement acter la signature de Gonçalo Ramos. Un joli coup pour le PSG qui a devancé une importante concurrence dans ce dossier.

Depuis quelques jours, le PSG s'active concrètement afin de renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, Ousmane Dembélé semble sur le point de s'engager avec le club parisien pour 50M€. Mais en plus de l'ailier du FC Barcelone, le club de la capitale devrait prochainement enregistrer la signature de Gonçalo Ramos. Et pour boucler ce transfert, le PSG a devancé une importante concurrence, à commencer par celle de Manchester United comme le raconte Jonathan Johnson.

Le PSG répond à la bombe sur Luis Enrique https://t.co/ser2DTbrBW pic.twitter.com/B0HininS9r — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

Ramos arrive au PSG

« Le PSG, à la recherche d'un véritable numéro 9 en pointe, se rapproche d'un accord avec Gonçalo Ramos. Le joueur de Benfica est dans le collimateur de Luis Campos depuis son arrivée au Parc des Princes et les champions de France se rapprochent d'une transaction d'environ 80M€ qui devrait déboucher sur l'arrivée de l'international portugais dans les prochains jours », explique le journaliste dans sa chronique pour Caught Offside , avant de poursuivre.

Le PSG a battu une grosse concurrence