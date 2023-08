Le RC Lens envoie un message fort sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir laissé filer deux cadres sur le mercato, à savoir Seko Fofana et Loïs Openda, le RC Lens a réussi à conserver Kevin Danso. Le défenseur central a effectivement prolongé jusqu'en 2027. Un message fort envoyé par les Lensois sur le marché comme s'en réjouit Arnaud Pouille qui ne se manque pas de rappeler que le RC Lens peut également conserver ses meilleurs joueurs.

Le RC Lens s'enflamme pour la prolongation de Danso

« Voir Kevin prolonger, alors qu’il était courtisé par de grandes écuries européennes, témoigne de sa fidélité au Racing et sa volonté de s’impliquer pleinement dans le projet qu’il a rejoint il y a deux ans. Son attachement aux valeurs familiales correspond pleinement à notre ADN. Ce modèle de professionnalisme, rigoureux et qui en veut toujours plus, s’est forgé un état d’esprit combattif qui force le respect dans le vestiaire mais aussi auprès des observateurs », confie le directeur général du RC Lens sur le site officiel du club, avant d'en rajouter une couche.

«Nous sommes forcément ravis de le voir parapher jusqu’en 2027»