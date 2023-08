L’ASSE bloque un transfert, le clash continue

Arnaud De Kanel

L'ASSE a très mal débuté sa saison en s'inclinant en toute fin de rencontre face à Grenoble samedi dans le Chaudron. Les Verts doivent en parallèle gérer le dossier Niels Nkounkou. Le joueur veut absolument quitter le club mais Jean-François Soucasse a de nouveau fermé la porte.

Niels Nkounkou et l'ASSE ne sont pas sur la même longueur d'ondes. Le piston pousse pour rejoindre l'Eintracht Francfort mais les Verts s'opposent à son départ. Avant le coup d'envoi de la rencontre face au GF 38, Jean-François Soucasse, le président exécutif de l'ASSE, a maintenu la position de son club.

Nkounkou veut s'en aller

Pour défendre ses intérêts, Niels Nkounkou a décidé d'accorder un entretien à L'Equipe la semaine passée. « S'il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai. Je ne me lasserai pas. Maintenant, garder un joueur contre son gré, je crois que ce n'est pas la bonne solution. J'espère sincèrement que la situation se débloque vite parce que je me prends la tête tous les jours avec cette histoire plutôt que de me concentrer sur mon football », ajoute Niels Nkounkou après avoir reconnu que l’intérêt de l’Eintracht Francfort ne le laisse pas insensible : Quand j'ai été mis au courant de la possibilité de signer là-bas, j'ai tout de suite donné mon accord. Maintenant, il faut régler ma situation avec Saint-Étienne qui est compliquée », confiait le joueur formé à l'OM. Mais malgré sa volonté farouche de s'en aller, l'ASSE veut le conserver.

«La volonté du club est de conserver Niels»