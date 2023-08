Puni par le PSG, Mbappé les impressionne

Arnaud De Kanel

Le PSG est en colère après Kylian Mbappé et l'a bien fait savoir en écartant sa star du groupe. Une déception forcément pour le nouvel entraineur Luis Enrique qui doit faire sans le meilleur joueur de l'effectif. Mais malgré cette situation plus qu'embarrassante, l'Espagnol et ses adjoints seraient épatés par l'attitude du Français.

Le bras de fer continue entre Kylian Mbappé et le PSG. Malgré sa volonté de ne pas prolonger son contrat, l'attaquant souhaite l'honorer jusqu'au bout en disputant une dernière saison. Problème, le PSG ne compte pas le faire jouer tant qu'il n'aura pas signé un nouveau bail. La situation reste donc bloquée et dans ce flou total, Mbappé s'illustre par son comportement.

Mbappé écarté par l'Emir

Le cas Kylian Mbappé devient une affaire d'Etat au Qatar. L'Emir a pris les choses en mains en décidant lui même de la mise à l'écart de la star selon MARCA . Pour autant, le capitaine des Bleus ne montre aucun signe de colère au club.

Luis Enrique et son staff impressionnés par Mbappé