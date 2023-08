PSG - Mbappé : Luis Enrique prend un coup de pression

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé est en guerre avec le PSG. Désireux ne pas prolonger avec le club de la capitale, l'attaquant parisien a été mis à l'écart du groupe au grand dam de Luis Enrique. L'Espagnol comptait bien évidemment sur lui mais l'Emir lui a fait passer un message.

Il y a de la friture sur toute la ligne entre le PSG et Kylian Mbappé. Le dialogue est quasiment rompu entre les deux parties et seul Luis Campos joue le rôle de l'entremetteur pour calmer les esprits. L'attaquant s'entraine en marge du groupe, avec les indésirables, malgré la volonté de Luis Enrique.

Mercato : C’est confirmé, le PSG a bouclé l’arrivée de son attaquant https://t.co/rZ8KzrC1F3 pic.twitter.com/SR0mdYJbP6 — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

L'Emir écarte Mbappé...

La décision est importante et elle ne pouvait être prise que par une grosse tête. Et en l'occurence, la plus grosse. Selon MARCA , c'est bien l'Emir du Qatar qui a ordonné la mise à l'écart de Kylian Mbappé. Pourtant, Luis Enrique voulait composer avec le Français.

...et dit non à Luis Enrique !