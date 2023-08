Mercato : C’est confirmé, le PSG a bouclé l’arrivée de son attaquant

Baptiste Berkowicz

À la recherche d'un attaquant de classe mondiale lors de ce mercato estival, le PSG a jeté son dévolu sur Gonçalo Ramos. L'attaquant de Benfica, d'ores et déjà d'accord avec le club de la capitale, a vu s'accélérer les négociations entres les deux écuries ces derniers jours. L'accord total des parties pourrait être conclu ce dimanche. Un prêt avec option d'achat obligatoire de 80M€ bonus compris est dans les tuyaux.

La direction du PSG, Luis Campos en tête, tient son buteur. Après le départ de Lionel Messi et la mise à l'écart de Kylian Mbappé, le club de la capitale se devait de repenser son secteur offensif. Gonçalo Ramos devrait bel et bien devenir la neuvième recrue du mercato parisien.

Ramos, arrivée imminente au PSG

Auteur d'une saison remarquable avec Benfica, Gonçalo Ramos attire l'oeil des dirigeants parisiens depuis de nombreuses semaines. D'après les informations d' A Bola et de Fabrizio Romano, l'international portugais devrait bel et bien devenir un joueur parisien dans les prochaines heures. Un prêt avec option d'achat obligatoire de 65M€ + 15M€ de bonus est discuté entre les deux clubs et devrait donc aboutir de manière imminente. Luis Enrique devrait voir débarquer le joueur de 22 ans la semaine prochaine sous réserve d'une visite médicale réussie pour le Portugais.

En attendant Kolo Muani et Barcola

En quête de renforts pour son secteur offensif, le PSG n'entend pas s'arrêter au recrutement de Gonçalo Ramos. Randal Kolo Muani fait office de priorité pour le club de la capitale. Les négociations avancent dans le bon sens mais aucun accord n'a été trouvé pour l'instant. Comme le 10 Sport vous le révélait, le PSG fait le forcing pour s'attacher les services de Bradley Barcola. L'OL reste pour l'instant inflexible mais les dirigeants parisiens ne lâche pas le prometteur attaquant français. Ce dernier ne souhaite pas aller au clash avec son club formateur.