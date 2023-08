Mbappé : Il balance sur la guerre avec le PSG en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La situation s'envenime entre le PSG et Kylian Mbappé. Le joueur devrait encore être écarté pour la grande reprise des joueurs parisiens ce lundi. Une décision prise directement par Nasser Al-Khelaïfi, qui ne digère pas la décision de son joueur de ne pas prolonger son contrat. Cette situation commencerait à agacer sérieusement Luis Enrique.

La situation ne s'arrange pas pour Kylian Mbappé. Le joueur devrait continuer à s'entraîner avec les indésirables, et ce à quelques jours du lancement de la Ligue 1. Sur le plateau des Grands Gueules du Sport , Arthur Perrot a fait le point sur ce dossier brûlant au PSG.

Mbappé toujours dans le loft

« Mbappé devrait s’entraîner avec le groupe des joueurs mises à l’écart ce lundi. Pas de décision prise pour la première journée du championnat le 12 août prochain, mais il n’est pas impossible qu’il soit sur le banc ou les tribunes » a lâché le journaliste de RMC.

Le contact est rompu entre les deux parties