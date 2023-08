Le PSG lâche une nouvelle annonce pour Mbappé

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé tient tout le monde en haleine en ce mercato estival. Le Paris Saint-Germain a décidé de durcir le ton avec sa star et depuis un véritable bras de fer s’est engagé, avec aucune des deux parties qui semble disposée à faire la moindre concession. Et avec le début de la Ligue 1 qui approche à grands pas, les choses ne devraient pas vraiment évoluer.

C’est une situation assez étrange. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde, Kylian Mbappé ne s’entraine plus avec le reste du groupe parisien depuis le début de la présaison. Le PSG a en effet décidé de l’écarter suite à sa décision de ne pas prolonger un contrat qui se termine en juin 2024, avec Mbappé qui est donc obligé de travailler avec les indésirables.

Le PSG ne lâche rien

Avec le début de la Ligue 1 qui approche, puisque le PSG disputera son premier match de championnat le 12 aout prochain face à Lorient, la question d’une réintégration de Mbappé s’est posée. Ainsi, RMC Sport nous apprend ce samedi que la star du PSG ne devrait pas retrouver l’entrainement collectif lundi et donc rester avec le groupe de joueurs poussés vers la sortie. Une situation assez délicate d’ailleurs pour Luis Enrique, qui aimerait beaucoup pouvoir compter sur le meilleur parisien de la saison dernière.

Kylian Mbappé pas là face à Lorient ?