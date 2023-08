PSG : La presse espagnole balance sur la trahison de Dembélé

Alexis Brunet

Dans les prochains jours, le PSG compte bien annoncer le transfert d'Ousmane Dembélé. Les négociations avancent bien avec le FC Barcelone, et il ne manquerait plus que quelques détails, puis il faudra que l'attaquant passe sa visite médicale. Cela est une vraie bonne nouvelle pour Paris. En revanche, le Barça n'est pas très content, et le vestiaire du club espagnol estime même que le départ de l'attaquant est une trahison.

Le principal chantier du PSG cet été est son attaque. Tout d'abord, Lionel Messi a quitté Paris, pour prendre la direction de l'Inter Miami. Ensuite, l'avenir de Kylian Mbappé est toujours très flou au sein du club de la capitale. Personne ne sait s'il restera chez le champion de France, et quand bien même il reste, la question sera de savoir s'il joue, ou s'il est laissé sur le banc ou en tribune toute la saison.

Ousmane Dembélé devrait arriver rapidement au PSG

Pour compenser le départ de Messi et anticiper une possible mise à l'écart toute la saison de Mbappé, le PSG se renforce sur le mercato. Selon différentes sources, Ousmane Dembélé est tout proche de rejoindre Paris. L'attaquant du FC Barcelone devrait s'engager contre 50M€, une affaire en or pour le club français.

Deux transferts imminents au PSG https://t.co/AplaMOvwqr pic.twitter.com/rpbAm6s4YE — le10sport (@le10sport) August 5, 2023

Une trahison pour le FC Barcelone