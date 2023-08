Après Dembélé, il force pour un transfert au PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Eintracht, Randal Kolo Muani serait dans le viseur du PSG. En plus d'Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos, le club de la capitale aimerait finaliser le transfert de l'attaquant français de 24 ans. Et cela tombe plutôt bien, puisque l'agent Moussa Sissoko pousserait avec insistance pour boucler le transfert de Randal Kolo Muani.

Déterminé à renforcer considérablement son attaque cet été, le PSG a déjà finalisé les signatures de Marco Asensio et de Kang-In Lee. De surcroit, le club de la capitale serait sur le point d'officialiser les arrivées d'Ousmane Dembélé (FC Barcelone) et de Gonçalo Ramos (Benfica).

Mbappé : La nouvelle décision radicale du PSG ! https://t.co/QstKnMmbl1 pic.twitter.com/lT00lkx3NK — le10sport (@le10sport) August 5, 2023

Moussa Sissoko envoie Dembélé au PSG

En plus de ces quatre recrues offensives, le PSG compterait recruter un nouvel avant-centre de top niveau. Et alors qu'Harry Kane (Tottenham) se rapprocherait dangereusement du Bayern, Luis Campos compterait se rabattre sur Randal Kolo Muani, qui aurait déjà annoncé à l'Eintracht Francfort qu'il voulait plier bagages cet été d'après RMC Sport . D'ailleurs, son agent serait déjà au travail pour boucler son transfert lors de cette fenêtre du mercato.

Sissoko s'active pour la vente de Kolo Muani