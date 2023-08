PSG : Un cliché de Mbappé fait le buzz, toutes les coulisses dévoilées

Thibault Morlain

Le moindre petit événement ne fait que rallumer le feuilleton Kylian Mbappé. Et ce samedi, c’est une photo de Rodrygo, l’attaquant du Real Madrid, qui fait énormément parler. En effet, sur les réseaux sociaux, le Brésilien a posté une photo en compagnie de Mbappé. De quoi raviver un peu plus la possibilité d’un transfert du joueur du PSG au Real Madrid. Mais dans le clan Rodrygo, on a souhaité mettre les choses au point sur ce cliché qui fait tant réagir.

Alors que le PSG reprendra le chemin de la Ligue 1 le week-end prochain, le club de la capitale a décidé d’accorder un peu de repos à ses joueurs pour ce week-end. Cela vaut aussi pour Kylian Mbappé, lui qui est pourtant mis à l’écart par le club de la capitale et intégré désormais au loft des indésirables. Bénéficiant de ces jours off, Mbappé s’est alors envolé pour l’Italie et l’île de la Sardaigne. Et ironie du sort, sur place, il a rencontré… Rodrygo, l’attaquant du Real Madrid.

PSG : Mbappé va faire une victime sur le mercato https://t.co/4990dvkyzB pic.twitter.com/ln1jDktWiZ — le10sport (@le10sport) August 5, 2023

Mbappé pose avec Rodrygo

Ce samedi, cette rencontre entre Kylian Mbappé et Rodrygo fait vivement réagir. En effet, l’attaquant du Real Madrid a posté une photo de lui et du numéro 7 du PSG sur ses réseaux sociaux. De quoi rajouter de l’huile sur le feu au feuilleton Mbappé et beaucoup y vont là un nouvel indice d’un futur transfert du natif de Bondy vers le Real Madrid. Est-ce alors vraiment le cas ? Pas sûr…

Une simple coïncidence ?