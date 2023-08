PSG : Cette photo de Mbappé qui fait le buzz sur Instagram

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé continue de faire parler de lui. Alors qu'il est encore poussé vers la sortie par le PSG, le capitaine des Bleus a pris la pose avec Rodrygo. L'attaquant du Real Madrid a publié le cliché dans sa story Instagram ce samedi et forcément, ça ne manque pas de faire réagir.

Le flou continue de régner autour de la situation de Kylian Mbappé. L'attaquant tricolore a manifesté sa volonté de ne pas lever la clause qui lui permettait de prolonger automatiquement son contrat avec le PSG. Le club de la capitale veut donc qu'il soit transféré cet été et comme une évidence, le club le mieux placé pour le signer n'est autre que le Real Madrid.

Le Real pour Mbappé ?

Kylian Mbappé a refusé l'énorme offre en provenance d'Arabie saoudite et cela le rapproche encore un peu plus du Real Madrid. Le club madrilène a déjà tenté de le recruter et pourrait enfin parvenir à ses fins cet été. D'ailleurs, l'attaquant du PSG a été aperçu avec un Merengue .

Kylian Mbappé x Rodrygo pic.twitter.com/pgr8qAA8HP — Actu Foot (@ActuFoot_) August 5, 2023

Mbappé pose avec Rodrygo