Mbappé, Kolo Muani… Toutes les infos mercato du 5 août

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Mbappé : Luis Enrique n'a pas prévu de quitter le PSG

Alors qu'une bombe en Espagne assurait que Luis Enrique réfléchissait déjà à quitter le PSG, notamment compte tenu de la situation avec Kylian Mbappé, il n'en serait rien. Alors que plusieurs démentis ont déjà été apportés, Tuttosport en a rajouté une couche. Le quotidien transalpin assure qu'il n'est pas question pour Luis Enrique de partir, quelques semaines seulement après son arrivée comme entraîneur du PSG et ce même si Kylian Mbappé venait à rester en tribunes toute la saison.



Kolo Muani donne son accord au PSG

Attendus au PSG, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos pourraient prochainement être imités par Randal Kolo Muani. Après seulement une saison à Francfort, l'international français voudrait déjà s'en aller et rejoindre le club de la capitale. En Allemagne, Sky annonce que Kolo Muani aurait d'ores et déjà donné son accord au PSG. Une information toutefois démentie par RMC qui assure qu'aucun terrain d'entente n'a été trouvé. Et il faudra ensuite obtenir le feu vert de Francfort, qui n'aurait pas bougé de son prix de 100M€ pour le Français.



Le PSG continue de sévir pour Mbappé

Les tensions ne sont pas retombées entre le PSG et Kylian Mbappé. Alors que le club de la capitale avait sanctionné son numéro 7 en le privant de tournée au Japon, voilà que ça ne va pas s'arranger. Cherchant toujours à vendre Mbappé, le PSG va le laisser à l'écart. Alors que le groupe de Luis Enrique va retrouver le chemin de l'entraînement ce lundi, RMC explique qu'on ne devrait pas y voir le natif de Bondy, qui devrait continuer de s'entraîner avec les indésirables du PSG.



