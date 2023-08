Le PSG lâche 100M€ pour une star, c’est bouclé

Jean de Teyssière

Le PSG a été très actif pour le moment sur le marché des transferts et s'apprête à signer une huitième recrue. Après Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Marco Asensio, Cher Ndour, Arnau Tenas, Lee Kang-in et Manuel Ugarte, le club parisien devrait enregistrer la venue imminente d'Ousmane Dembélé. L'international français s'est mis d'accord pour cinq ans et devrait toucher 100M€.

L'arrivée d'Ousmane Dembélé au PSG ne fait maintenant plus l'objet d'un doute. Xavi lui-même l'a annoncé sur la chaîne de télévision espagnole TV3 cette semaine : « Dembélé nous a dit qu'il voulait partir. Il a une proposition du PSG et nous ne pouvons rien faire. On ne peut pas rivaliser avec la proposition qu'ils lui font depuis la France. » L'entraîneur des Blaugranas a même expliqué avoir été « déçu par lui. » Et les détails sur son contrat avec le PSG ont fuité.

Dembélé part au clash pour quitter le Barça

Ces dernières heures sur le mercato ont largement été consacrées à l'avenir d'Ousmane Dembélé. Le PSG cherchait à tout prix à payer la clause libératoire de 50M€ tandis que Dembélé souhaitait temporiser, lui qui doit toucher la moitié de la somme qui passait à 100M€ après le 31 juillet. Mais d'après les médias espagnols, sa volonté aurait toujours été de quitter le Barça avant le 1er août, lorsqu'il a reçu l'offre de contrat du PSG. Il aurait même affirmé à Xavi, qui l'a toujours défendu que « si cela ne dépendait que de toi, je serais resté, coach. Pour toi ou pour les supporters, je resterais. Mais ce n'est pas ça le problème. Je veux rester ici et gagner des titres, mais dans un environnement sain. »

