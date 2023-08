Clash avec Mbappé, le PSG va prendre une nouvelle décision radicale

Jean de Teyssière

Entre Kylian Mbappé et le PSG, aucune solution n'a encore été trouvée. Le numéro 7 parisien, qui a prolongé en mai 2022 pour deux années, plus une en option ne compte justement pas activer cette clause. Il se dirige donc vers un départ libre en juin 2024, ce qui ne fait pas les affaires du PSG qui souhaite donc le vendre. Devant le refus de Mbappé de prolonger et de partir cet été, le club de la capitale va donc sévir en l'empêchant de participer à la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Le torchon continue de brûler entre le PSG et Kylian Mbappé. La star parisienne n'a pas été convoquée avec le reste du groupe pour la tournée au Japon et pourrait bien être à nouveau snobé par le club de la capitale lors de la reprise de l'entraînement à Poissy lundi 7 août prochain. En attendant, le PSG ne compte pas se laisser faire et devrait empêcher au maximum Mbappé de jouer des matchs cette saison.

Mbappé ne veut pas prolonger avec le PSG

Le 13 juin dernier, le PSG a reçu une lettre de la part de Kylian Mbappé évoquant sa décision de ne pas prolonger son contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2025 et de partir libre l'été prochain. Une décision qui n'était pas du goût du PSG qui souhaite donc le vendre, sauf si Mbappé décide de prolonger. Dans tous les cas, il est impossible pour eux de le laisser partir gratuitement. Une position assumée par le président Nasser al-Khelaïfi le 6 juillet dernier en conférence de presse : « Mbappé est dans un club français, dans son pays, a-t-il poursuivi. C'est impossible qu'il parte gratuitement. Je suis sûr qu'il a déjà dit qu'il ne partirait pas gratuitement, comme tout le monde me l'a promis. Si, aujourd'hui, quelqu'un lui a fait changer d'avis, ce n'est pas de ma faute. On ne veut pas laisser partir gratuitement l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est très clair. »

Le PSG va priver Mbappé de Ligue des Champions