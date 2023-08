Mercato : Le Real Madrid prêt à sacrifier l’une de ses pépites pour Mbappé ?

Amadou Diawara

Pour se donner les moyens de recruter Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid doit absolument sacrifier un joueur. Ouvert à l'idée de se séparer d'Aurélien Tchouameni, le club merengue pourrait voir le Bayern sauter sur l'occasion. Grâce à Thomas Tuchel, le coach bavarois, Kylian Mbappé pourrait donc signer au Real Madrid lors de ce mercato.

Alors que Kylian Mbappé refuse de prolonger son contrat, qui court jusqu'au 30 juin 2024, le PSG a décidé de le placer sur le marché des transferts. Conscient de la situation, le Real Madrid serait prêt à boucler la signature du numéro 7 parisien dès cet été ; et ce, même s'il peut être recruté librement et gratuitement dans un an.

Tchouameni sacrifié par le Real pour Mbappé

Toutefois, le Real Madrid serait contraint de faire un sacrifice pour pouvoir s'offrir les services de Kylian Mbappé lors de ce mercato estival. En effet, d'après Sport.es , la Maison-Blanche doit se débarrasser d'un joueur avant de boucler l'arrivée du Français, et ce, pour ne pas se mettre en danger sur le plan financier. Et heureusement pour le Real Madrid, la victime serait déjà toute trouvée : Aurélien Tchouameni.

Direction le Bayern pour Tchouameni ?