Mbappé - PSG : Le Qatar veut faire payer le coupable

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé est le gros sujet de ce mercato estival, avec une situation qui ne semble pas se débloquer. La star française souhaite toujours respecter son contrat et partir ainsi libre en juin 2024, tandis que le Paris Saint-Germain souhaite le transféré dès cet été, quitte à le laisser en marge du groupe.

Décidément, rien ne va plus entre le PSG et Kylian Mbappé, qui se mènent une guerre ouverte depuis plusieurs semaines. Face à la volonté de son joueur de claquer la porte libre dans moins d’un an, le club de la capitale a durcit le ton et c’est désormais un véritable bras de fer qui s’est engagé.

Luis Campos, victime collatérale

Au centre de tout ça, on peut trouver Luis Campos. Arrivé au printemps 2022, l’ancien de l’AS Monaco et du LOSC est un proche du clan Mbappé et c’est surtout pour cela que le Qatar lui a fait confiance. Mais avec les évènements récents il semble être pointé du doigt, coupable de ne pas avoir su régler les problèmes entre le PSG et sa star.

Nasser Al-Khelaïfi veut sauver sa peau