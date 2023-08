Le clash continue entre l’ASSE et son joueur pour ce transfert

Alexis Brunet

L'ASSE est en conflit avec un de ses joueurs actuellement. Niels Nkounkou est prêt à partir au bras de fer avec ses dirigeants, afin de forcer son départ pour Francfort. Le nerf de la guerre serait l'option d'achat levée par Saint-Étienne, alors que le joueur avait la certitude que cela n'allait pas être le cas. Depuis, le latéral est donc sous contrat avec le club du Forez, et ce dernier a déjà refusé deux offres de la formation allemande, au grand dam de l'intéressé.

L'ASSE reprend le chemin de la Ligue 2 ce samedi 5 août après-midi face à Grenoble, à Geoffroy-Guichard. Les Verts espèrent bien débuter, afin de se donner le maximum de chances de remonter vite en Ligue 1, l'objectif principal du club.

Nkounkou ne sera pas de la partie

Espérant empocher les trois points face à Grenoble, les Verts seront toutefois privés de Niels Nkounkou. Officiellement, le latéral n'est pas retenu dans le groupe pour méforme physique. Officieusement, il veut forcer son départ du club, et s'est dit prêt à aller au bras de fer. Le Français reproche à l'ASSE d'avoir levé son option d'achat, alors qu'il avait la certitude que les dirigeants stéphanois ne le feraient pas. L'ancien joueur d'Everton voulait seulement effectuer une pige de six mois dans le club du Forez. Depuis il est sous contrat, et Saint-Étienne ne veut pour le moment pas accepter d'offre.

Mercato : Clash à l’ASSE, il annonce un feuilleton à la Mbappé https://t.co/jX7FJVI8dL pic.twitter.com/GxDnyXKMEH — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

Francfort pousse pour Nkounkou