Mercato : L’ASSE brise une promesse à 2M€

Thibault Morlain

Après avoir obtenu le prêt de Niels Nkounkou en provenance d’Everton en janvier dernier, l’ASSE a décidé d’activer son option d’achat. Moyennant 2M€, les Verts ont alors définitivement recruté le latéral français. Mais voilà que cela n’était visiblement pas ce qui était prévu entre Saint-Etienne et Nkounkou au moment de son dans le Forez.

Le feuilleton Niels Nkounkou anime actuellement l’actualité de l’ASSE. Acheté définitivement contre 2M€ au terme de son prêt, le latéral de Laurent Batlles est parti au bras de fer avec sa direction pour réclamer son transfert. Courtisé par Francfort, Nkounkou veut s’en aller et voilà que certaines révélations ont été effectuées sur les coulisses de ce dossier.

Un accord moral et verbal entre l’ASSE et Nkounkou

Ce samedi, L’Equipe révèle notamment un conflit entre le clan Nkounkou et l’ASSE concernant l’activation de l’option d’achat. Si Niels Nkounkou a bel et bien signé son contrat en connaissant l’existence de cette option, dans son entourage, on fait savoir qu’il existait un accord verbal et moral avec les Verts pour ne pas la lever.

« J'étais surpris et pas vraiment ravi »