Mercato : Clash à l’ASSE, il annonce un feuilleton à la Mbappé

Benjamin Labrousse

Considéré comme l’un des plus grands clubs de l’histoire du football français, l’ASSE espère rapidement pouvoir retrouver la Ligue 1. Le club du Forez a connu une saison mitigée l’an dernier et pourrait se reprendre en 2023-2024 même si le départ de Niels Nkounkou ressemble étrangement à la situation de Kylian Mbappé au PSG selon la légende Dominique Rocheteau.

Cette saison pourrait bel et bien être celle de la remontée de l’ASSE en Ligue 1. Après avoir longuement flirté avec la zone de relégation lors de la saison dernière, les Verts se sont rattrapés à partir du mois de février avant de finalement terminer à une 8ème place de Ligue 2 éloignée des attentes initiales. Dans un entretien accordé ce vendredi à l’Équipe , la légende des Verts Dominique Rocheteau s’est livrée à cœur ouvert sur son ancien club.

« C'est comme avec Kylian Mbappé »

« Un groupe s'est créé, il a l'air de bien fonctionner, et les dirigeants ont réussi à le garder. Quand tu joues sur la continuité, si cela prend du temps, c'est toujours un peu payant en général. Mais deux bons joueurs sont partis. Vous savez, c'est comme avec Kylian Mbappé. Quand un joueur veut partir, il part. C'est pour cette raison que je pense que Nkounkou partira » , a tout d’abord expliqué Dominique Rocheteau à propos du cas Niels Nkounkou qui souhaite quitter le Forez au plus vite.

« Les Verts peuvent être dans les favoris »