L’OM boucle un transfert à 13M€, il annonce du lourd

Depuis quelques semaines, l’OM enchaîne sur le mercato estival avec l’arrivée de plusieurs joueurs intéressants. Arrivé à Marseille en provenance de Watford, Ismaïla Sarr a été présenté officiellement face à la presse ce vendredi. L’international Sénégalais en a profité pour annoncer la couleur sur son positionnement, mais également sur son envie de performer au Vélodrome.

L’OM s’affirme comme un prétendant de taille en Ligue 1 cette saison. Le club marseillais, sous l’impulsion de son président Pablo Longoria, ne s’est clairement pas caché sur le mercato estival. Marseille semble s’être considérablement renforcé, et ce concernant plusieurs postes. La direction du club olympien permet ainsi à son nouvel entraîneur Marcelino de bénéficier d’un effectif cohérent, et doté de nombreux éléments clés en fonction de l’animation du tacticien espagnol.

« Je préfère jouer sur un côté »

Après Renan Lodi, c’était au tour d’Ismaïla Sarr d’être présenté en tant que nouvelle recrue de l’OM ce vendredi après-midi. Interrogé concernant ses préférences tactiques, le joueur de 25 ans n’a pas semblé perturbé par cet aspect. « J'ai l'habitude de jouer comme quatrième milieu de terrain en équipe nationale en 4-4-2. Peu importe le poste, je vais attaquer. Je préfère jouer sur un côté, c'est là que je montre vraiment mes qualités, les dribbles, la vitesse, la profondeur » , déclare ainsi Ismaïla Sarr dans des propos rapportés par RMC .

« Je me souviens bien des buts que j'ai marqués et des matchs ici au Vélodrome »