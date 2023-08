Il dit oui à l’OM et déballe tout sur son transfert

Benjamin Labrousse

Cet été, l’OM a réalisé un mercato dantesque avec le recrutement de plusieurs joueurs confirmés. Après les présentations face à la presse de Geoffrey Kondogbia ainsi que de Pierre-Emerick Aubameyang ce jeudi, c’était au tour de Renan Lodi et d’Ismaïla Sarr d’être officiellement introduits en tant que nouveaux marseillais ce vendredi. Le Sénégalais a expliqué les raisons de son arrivée à l’OM.

L’OM a dynamité le mercato. Avec l’arrivée de nouvelles têtes, le club phocéen ainsi que son président Pablo Longoria, affichent leurs ambitions pour la saison à venir, le tout sous la houlette d’un nouvel entraîneur en la personne de Marcelino.

L’OM avoue un coup de pouce pour son mercato https://t.co/8LNUhOnfMo pic.twitter.com/vjTsoq5jn9 — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

Ismaïla Sarr, retour gagnant en Ligue 1 ?

Mais ce mercato estival de l’OM ressemble particulièrement à celui des retours en France pour certains. Outre Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Geoffrey Kondogbia, une autre recrue marseillaise va retrouver la Ligue 1 cette saison. Lancé en professionnel à Metz en 2016 puis révélé à Rennes entre 2017 et 2019, Ismaïla Sarr compte bien briller de nouveau sur les pelouses du championnat de France.

« On a un bon groupe »