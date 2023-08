Mbappé : Le PSG démasqué, son plan machiavélique est révélé

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé ne souhaite pas prolonger son contrat jusqu'en 2025 avec le PSG et compte bien partir libre en juin 2024. Hors de question pour le PSG qui essaye de trouver un point de chute à son numéro 7, désormais en vente. Chelsea faisait partie des clubs intéressés par l'achat de Mbappé mais les Blues ont flairé le plan du PSG, qui est de faire monter les enchères pour faire réagir le Real Madrid.

Très actif sur le mercato, le PSG conserve toujours une épine dans le pied avec le cas Mbappé. Sa star a été mise de côté lors du stage des Parisiens en Asie puisqu'il est resté à Poissy, s'entraînant avec les indésirables. Une solution doit donc rapidement être trouvée si le PSG ne veut pas avoir un poids si conséquent dans son effectif cette saison. Un départ est donc à l'étude.

Chelsea chaud sur Mbappé ?

La situation de Kylian Mbappé avec le PSG ne passe forcément pas inaperçue en Europe. Et certains clubs disposent de la puissance financière nécessaire pour racheter la dernière année de contrat du Bondynois. Récemment, le club saoudien d'Al-Hilal a proposé 300M€ au PSG et 700M€ par an à Mbappé pour signer jusqu'en 2024. Refusée par Mbappé. Le champion du monde 2018 souhaite évoluer dans un club compétitif l'an prochain et en Premier League, les Blues de Chelsea seraient intéressés, même s'ils ne disputeront pas la Ligue des Champions la saison prochaine.

Nouvelle offre de 100M€, le PSG peut trembler https://t.co/C7RAMSS28g pic.twitter.com/mqL2OhLQLu — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

Chelsea a démasqué le plan parisien

Mais les Blues de Chelsea ont étudié cette question et en sont arrivés à la conclusion suivante : le PSG a construit un plan machiavélique révèle que les Blues sont convaincus que le PSG cherche à faire monter les enchères en Premier League pour faire réagir le Real Madrid. Le PSG reste convaincu que le Real Madrid va tenter une offre dérisoire d'ici la fin du mercato et tente de faire grimper le prix.