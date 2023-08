L'OM en feu sur le mercato, il calme tout le monde

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif depuis l'ouverture du mercato, l'OM a déjà bouclé l'arrivée de six nouveaux joueurs, dont cinq seront probablement titulaires. Le recrutement marseillais est globalement encensé, et pourtant, Sabri Lamouchi exprime ses doutes, notamment concernant le manque de stabilité de l'effectif, saison après saison.

Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye. Voilà la liste des joueurs recrutés par l'OM depuis l'ouverture du mercato. Sur ces six joueurs, cinq ont de grandes chances d'être titulaires, Ruben Blanco étant la doublure de Pau Lopez. Cependant, Sabri Lamouchi, bien qu'assez enthousiaste, refuse de totalement s'enflammer pour le moment.

Lamouchi pas totalement rassuré

« Si on regarde le mercato de l'OM sans l'œil du supporter, on constate que tout a changé pour la troisième fois de suite. Un entraîneur a besoin d'un minimum de temps pour installer sa philosophie et son équipe, mais il n'y en a plus. Cet été encore moins, compte tenu des échéances proches. Une fois le problème posé, je suis agréablement surpris de voir comment le président Longoria a réussi à recomposer le secteur offensif aussi vite. Il y a eu beaucoup de changements et je trouve ce recrutement intéressant, avec Sarr, Aubameyang et Ndiaye », assure l'ancien joueur de l'OM dans les colonnes de L'EQUIPE , avant de poursuivre..

«Un entraîneur a besoin d'un minimum de temps»