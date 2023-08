Un attaquant vend la mèche pour son transfert à l’OM

Alexis Brunet

L'OM réalise pour le moment un mercato très ambitieux. Pablo Longoria a mis la main sur Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, et Ruben Blanco. Mais ce n'est pas fini, puisque très bientôt, Marseille devrait officialiser le recrutement d'Iliman Ndiaye. Le Sénégalais a en tout cas confirmé son départ de Sheffield United dans un message posté sur Instagram.

En vue de la Ligue des Champions, Pablo Longoria souhaite offrir une équipe très compétitive à son entraîneur Marcelino. Il faut dire qu'une qualification en C1 serait un vrai plus économiquement pour l'OM. Afin d'entrevoir les phases de poule, plusieurs joueurs sont déjà venus renforcer les rangs marseillais.

L'OM a recruté du lourd en attaque

C'est notamment en attaque que Pablo Longoria a ramené du lourd. Le président de l'OM a fait venir Pierre-Emerick Aubameyang, mais aussi Ismaïla Sarr. Mais ce n'est pas fini. Très prochainement, Marseille devrait annoncer le recrutement d'Iliman Ndiaye, en provenance de Sheffield United.

Ndiaye annonce son départ de Sheffield United