Transferts : Rejeté par l’OM, il balance tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une saison XXL avec le RC Lens pour son grand retour en France, Brice Samba a enfin donné un nouvel élan à sa carrière, lui qui aurait pourtant pu éclore bien avant dans les rangs de l’OM. Mais le gardien tricolore ne s’est pas vraiment senti considéré au sein du club phocéen, et il lâche ses vérités à ce sujet.

Sacré meilleur gardien de Ligue 1 pour la saison 2022-2023 à l’occasion des Trophées UNFP, Brice Samba (29 ans) a donc été récompensé de ses excellentes performances avec le RC Lens. Pourtant, la carrière de l’international tricolore (1 sélection) dans le championnat de France aurait pu démarrer beaucoup plus tôt, et notamment en 2014 lorsqu’il occupait le rôle de doublure de Steve Mandanda à l’OM. Interrogé dans les colonnes de Onze Mondial , Samba raconte les coulisses de son aventure au sein du club phocéen, qu’il a fini par quitter dans l’indifférence la plus totale en 2017.

« Bielsa m’aimait bien… »

« On m’avait prédit la succession de Mandanda. Pour beaucoup, c’était mon destin. Mais je n'étais pas prêt. Et puis, il y a eu des circonstances. Steve s’est blessé contre Guingamp juste avant d’aller à la Coupe du Monde 2014, alors qu’il devait quitter le club. Du coup, il ne peut pas partir, Bielsa arrive sur le banc, j’effectue toute la préparation en tant que titulaire. Steve était en rééducation, donc absent aux séances, et il revient deux jours avant le début du championnat, face à Bastia. Moi, j’étais persuadé que j’allais commencer la saison, j’avais fait toute la prépa. En plus, tout s’était bien passé, Bielsa m’aimait bien, il m’avait dit qu’il avait confiance en moi. Finalement, je n’ai pas joué. Et ça a été très difficile pour moi, je tenais à jouer ce match. Surtout que j’étais au club depuis un an et demi, j’avais bien compris les choses. Je me sentais prêt. Cet événement m’a fait mal », confie Brice Samba.

« L’OM, pas l’endroit où je devais éclore »