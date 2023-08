RC Lens : C'est la douche froide pour ce gros transfert !

Alexis Brunet

Il y a quelques semaines, le RC Lens acceptait une proposition record pour son attaquant Loïs Openda. Le Belge filait donc au RB Leipzig, seulement un an après son arrivée en Ligue 1. Une perte énorme pour les Lensois, car le buteur avait marqué 21 buts, et délivré quatre passes décisives, en 42 matches, toutes compétitions confondues. Le club du nord de la France doit donc trouver une solution pour le remplacer, mais cela semble très mal parti.

Le RC Lens pouvait s'y attendre, après une très belle saison couronnée par une deuxième place en Ligue 1, plusieurs de ses éléments ont attiré les regards de grosses formations. C'est le cas par exemple pour le capitaine sang et or, Seko Fofana. L'Ivoirien a quitté le championnat de France cet été, et il a rejoint Cristiano Ronaldo, du côté d'Al-Nassr, cédant à une offre folle de la formation saoudienne. Mais en plus d'avoir perdu son leader au milieu de terrain, Lens a aussi perdu son leader d'attaque.

Openda est parti aussi

En plus du départ de Seko Fofana, le RC Lens devra aussi faire la saison prochaine sans son buteur providentiel, Loïs Openda. Alors qu'il pouvait jouer la Ligue des Champions avec Lens, le Belge a préféré aller la jouer avec le RB Leipzig, qu'il a rejoint pour un montant record. Il va donc falloir que les dirigeants lensois trouvent vite son remplaçant, car le temps presse.

La piste Levi Garcia oubliée ?