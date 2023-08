PSG : Mbappé va faire une victime sur le mercato

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé refuse de prolonger avec le PSG. Pour ne pas voir son numéro 7 partir librement et gratuitement dans un an, le club de la capitale a décidé de le placer sur le marché. Alerté par la situation de Kylian Mbappé, le Real Madrid serait contraint de se débarrasser d'un joueur pour pouvoir boucler son transfert lors de ce mercato estival.

A la fin de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux années, plus une en option, avec le PSG. Dans une lettre adressée à sa direction il y a quelques semaines, le numéro 7 parisien a annoncé qu'il n'allait pas activer la clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025, prévoyant de changer de club librement et gratuitement dans un an.

Le PSG veut vendre Mbappé cet été

Refusant catégoriquement de laisser filer Kylian Mbappé pour 0€ à l'été 2024, le PSG a décidé de le placer sur le marché cet été et de le mettre à l'écart du groupe de Luis Enrique, et ce, pour le pousser à accepter un départ d'ici la fin de cette fenêtre de transferts. Alarmé par la situation du vice-champion du monde français, le Real Madrid serait en embuscade pour le recruter cet été. Toutefois, le club merengue doit faire un sacrifice pour se donner les moyens de ses ambitions avec Kylian Mbappé.

Le Real doit sacrifier un joueur pour Mbappé