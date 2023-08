La sanction de Mbappé cause un malaise au PSG

Arnaud De Kanel

Cela fait maintenant plusieurs semaines que le PSG a décidé de mettre à l'écart Kylian Mbappé afin de le sanctionner pour ne pas vouloir prolonger son contrat. Tout juste arrivé dans la capitale, Luis Enrique doit donc gérer une situation assez rocambolesque et cela ne le mettrait pas forcément à l'aise.

Le PSG ne souhaite pas passer par quatre chemins avec Kylian Mbappé et veut s'en séparer dès cet été afin de ne pas le voir partir libre dans un an. Problème, l'attaquant veut honorer sa dernière année de contrat et s'oppose donc à un transfert. Le PSG a donc décidé de le mettre à l'écart pour le faire changer d'avis et cela dérangerait Luis Enrique.

Enrique gêné par la situation

A peine arrivé au PSG, Luis Enrique découvre déjà les joies du club de la capitale. La mise à l'écart de Kylian Mbappé le gênerait car il aimerait le faire jouer selon les informations de RMC Sport . Nasser Al-Khelaïfi en aurait conscience mais il ne souhaite pas revenir sur sa décision.

Enrique s'y attendait