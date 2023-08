PSG : Le départ de Mbappé débloqué par un transfert à 80M€

Amadou Diawara

Pour pouvoir assumer financièrement le transfert de Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid serait prêt à séparer d'Aurélien Tchouameni. Et cela tombe plutôt bien, puisque la direction de Manchester United pourrait soumettre un chèque d'environ 80M€ pour s'offrir les services du milieu de terrain français.

Alors que Kylian Mbappé (24 ans) a été placé sur le marché par le PSG, le Real Madrid serait prêt à boucler son transfert lors de ce mercato estival. Toutefois, à en croire Sport.es , le club merengue doit d'abord se débarrasser d'un élément de son effectif avant de pouvoir s'offrir les services de Kylian Mbappé. Comme indiqué par le média espagnol, le Real Madrid risque de se mettre à mal sur le plan financier s'il remplace Karim Benzema sans se débarrasser d'un joueur.

Le Real pense à sacrifier Tchouameni pour Mbappé

D'après les indiscrétions de Sport 1 , Aurélien Tchouameni pourrait débloquer le transfert de Kylian Mbappé. Alors que le Real Madrid serait ouvert à l'idée de se séparer de son milieu de terrain de 23 ans, la direction de Manchester United compterait en profiter.

Le Bayern compte offrir 80M€ pour Tchouameni