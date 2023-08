Transfert à 100M€, un accord annoncé au PSG

Alexis Brunet

Le PSG est clairement en train d'accélérer sur le mercato. Le club de la capitale veut considérablement renforcer son attaque. Les recrutements d'Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos sont en bonne voie. Mais Paris ne compte pas s'arrêter là. Randal Kolo Muani serait la prochaine piste des champions de France. Le joueur de l'Eintracht Francfort aurait même un accord verbal de principe avec le PSG.

Les changements entrepris par le PSG cet été sont colossaux. Le club de la capitale a déjà recruté pas moins de sept joueurs. Tous les postes sont concernés, du gardien de but, jusqu'à l'attaque. Mais ce n'est pas près d'être terminé, Paris cherche encore à boucler au minimum trois arrivées, toutes pour renforcer son secteur offensif. Les noms d'Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani reviennent avec insistance ces derniers jours.

Pour Dembélé et Ramos, c'est presque fait

Le premier à s'engager avec le PSG pourrait bien être Ousmane Dembélé. Le joueur du FC Barcelone a déjà rejoint Paris, et il attend que les deux clubs se mettent d'accord, afin de passer la traditionnelle visite médicale, et signer son contrat par la suite. Après c'est Gonçalo Ramos qui devrait suivre. Le Portugais deviendrait le buteur tant recherché depuis le début du mercato par Luis Campos. Là aussi il ne resterait plus que quelques détails à régler.

Le PSG aurait un accord avec Kolo Muani