Viré par le PSG, il critique le projet QSI

Alexis Brunet

Le PSG est entraîné actuellement par Luis Enrique. Avant lui c'était Christophe Galtier, et encore avant Mauricio Pochettino. Avec l'Argentin, l'histoire d'amour était belle sur le papier, car l'actuel coach de Chelsea avait évolué en tant que joueur à Paris. Pourtant cela a mal fini. Selon l'ancien défenseur, qui a été viré, cela serait à cause de la Ligue des Champions, qui est une obsession pour le club de la capitale.

Luis Enrique n'a pas encore disputé un match officiel avec le PSG. Cela va arriver très vite car le 12 août prochain, Paris recevra Lorient au Parc des Princes pour la première journée de Ligue 1. Après cela, le coach espagnol découvrira aussi la Ligue des Champions avec le club de la capitale. Une compétition sur laquelle les dirigeants parisiens fondent toujours beaucoup d'espoirs. Certains en ont d'ailleurs fait les frais comme Mauricio Pochettino, viré après la déroute face au Real Madrid.

Pochettino regrette la pression de la Ligue des Champions

Mauricio Pochettino s'est récemment exprimé pour Caught Offside sur le poids de la Ligue des Champions au PSG. L'Argentin regrette cette pression, et il aimerait que Paris donne plus de temps à ses coaches. « Nous avons tiré des choses très positives de cette expérience, sachant que lorsque vous arrivez dans un club comme le Paris Saint-Germain, il s'agit de gagner la Ligue des champions. Si vous ne gagnez pas la Ligue des champions, vous devez passer à autre chose. J'espère que cela va changer parce que je pense que Paris mérite d'être plus constant et d'avoir le temps de construire quelque chose. »

Le PSG déclare la guerre, c'est perdu d'avance pour Mbappé https://t.co/0zb4hrd2Ll pic.twitter.com/ElKfzPbbY0 — le10sport (@le10sport) August 5, 2023

Liverpool et Manchester City pour exemple