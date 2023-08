Un départ surprise annoncé à l’OM, c’est imminent

Axel Cornic

Le changement d’entraineur à l’Olympique de Marseille pourrait faire des victimes et la première pourrait être Ruslan Malinovskyi. Arrivé l’hiver dernière sus demande d’Igor Tudor, le milieu offensif de 30 ans ne serait pas du tout dans les plans de Marcelino et un départ est annoncé depuis quelques jours. Une piste se dessinerait déjà avec un retour en Serie A, du côté du Torino.

La saison de Ligue 1 débute dans moins d’une semaine, mais beaucoup de choses pourraient encore bouger à l’OM. Un départ de taille est en effet annoncé avec Ruslan Malinovsky, qui à peine acquis par le club marseillais pour 10M€, pourrait déjà faire ses valises.

L'OM recrute une légende, elle dit tout https://t.co/Nhsu8QDsAX pic.twitter.com/Cq2oVrjQOP — le10sport (@le10sport) August 5, 2023

Marcelino fait une victime à l’OM

Tuttosport annonce en effet que l’Ukrainien de l’OM ne rentrerait pas dans les plans de Marcelino et pourrait donc rebondir dans un nouveau club. Cela pourrait s’agir du Torino, qui pourrait bien s’offrir Malinovsky dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat fixée autour des 10M€.

Direction le Torino pour Malinovskyi