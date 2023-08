RC Lens : Il prend une grande décision pour son mercato et sort du silence

Thibault Morlain

Après Seko Fofana et Loïs Openda, le RC Lens pouvait craindre un départ de Kevin Danso. Pilier de la défense de Franck Haise, l’Autrichien était annoncé comme le grand objectif de Naples. Mais voilà qu’il ne rejoindra pas l’Italie. Pour le plus grand bonheur de ses supporters, Lens a annoncé la prolongation de Danso, désormais sous jusqu’en 2027. Et suite à sa signature, le joueur des Sang et Or a pris la parole sur ses réseaux sociaux.

On connait bien le dicton qui dit « jamais deux sans trois ». Mais au RC Lens, on a évité le départ d’un troisième cadre du groupe de Franck Haise. Après Seko Fofana et Loïs Openda, partis à Al-Nassr et Leipzig, les Sang et Or pouvaient craindre le pire avec les rumeurs autour d’un transfert de Kevin Danso. Naples était à fond sur l’Autrichien afin de renforcer sa défense centrale. Une opération qui ne verrait toutefois pas le jour puisque le joueur du RC Lens a préféré continuer dans le nord de la France. En effet, Danso a prolongé son contrat, étant désormais lié jusqu’en 2027.

« J’ai décidé d’écouter mon coeur »

Excellente nouvelle donc pour le RC Lens. Franck Haise va pouvoir continuer avec Kevin Danso, le leader de sa défense centrale. De son côté, le Lensois s’est exprimé sur son choix de continuer avec les Sang et Or. Sur ses réseaux sociaux, Danso est ainsi sorti du silence, se confiant dans une lettre ouverte : « Encore Sang et Or. Chers amis lensois, vous l‘avez lu ou entendu, j‘ai décidé d‘écouter mon coeur et de prolonger mon aventure avec le RC Lens. Nous avons commencé à écrire notre histoire commune il y a deux ans déjà, et je pense qu‘elle n‘est pas encore arrivée à son terme ».

« Fier d’être Lensois »